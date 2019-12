© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Morten Thorsby, esterno della Sampdoria, intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Cagliari: "C'è grande fiducia, ci aspetta una partita difficile contro una squadra in gran forma come il Cagliari. Ogni partita per noi è importante, siamo fiduciosi: possiamo uscire da questa situazione complicata".