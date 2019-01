Sansone: "A Villarreal poca continuità. Volevo partire già in estate"

© foto di Federico De Luca

Nel corso della sua presentazione come nuovo giocatore del Bologna Nicola Sansone ha parlato del suo addio al Villarreal: "Io volevo andar via anche la scorsa estate, ma sono rimasto al Villarreal. Ho avuto poca continuità di rendimento. A Villarreal il cambio d’allenatore non è stato positivo per noi giocatori e questo ci ha penalizzato".