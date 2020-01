Sarri: "Bernardeschi e Can sono della Juve, il resto non mi interessa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emre Can e Bernardeschi li considera come gli altri o aspetta che si chiuda il mercato? In conferenza stampa, alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Roma, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri non si nasconde e risponde anche alla domanda extra-campo inerente a due dei giocatori più chiacchierati: "Non mi risulta, per me fanno parte della rosa e dunque sono presi in considerazione come tutti gli altri. A meno che non ci sia una posizione particolare da parte dei giocatori ma al momento non mi interessa".