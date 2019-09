© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha parlato di Cristiano Ronaldo in conferenza stampa. "Cristiano è quello destinato a fare la differenza, è quello più forte adesso in Europa e nel mondo. Gli va lasciato spazio e libertà, Matuidi in questo lavoro ha una maturità eccezionale e per noi è importante".

E' già la Juventus di Sarri? "Sarà una squadra diversa dalle altre che ho allenato -dice Maurizio Sarri in conferenza stampa-, perché non voglio andare contro le caratteristiche dei miei giocatori. In questo modo di giocare è più difficile gestire i momenti della partita abbassandosi, la gestione di certi momenti bisogna inventarla col possesso palla. In due partite ho fatto giocare diciotto giocatori, dalla prossima inizieremo a ruotare: adesso non siamo pronti per una rotazione feroce, per cambiarne 7 o 8. Magari uno per reparto, in tre gare li cambi tutti, l'obiettivo finale è avere giocatori interscambiabili".