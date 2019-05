© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Conferenza stampa a Cobham per Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea, ed è inevitabilmente arrivata anche la domanda sul suo futuro, alla quale l'allenatore ha risposto: "Sono contento di essere in questa società ma devo capire se il club è soddisfatto di me. Felice di tornare in Italia? Non è vero, il mio calcio si può proporre anche in Inghilterra".