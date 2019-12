Fonte: inviato a Leverkusen

"Non lo so se li potremo vedere dall’inizio”. Dopo la vittoria della Juventus sul Bayer Leverkusen per 2-0, grazie a tridente dei sogni Dybala-Ronaldo-Higuain, Maurizio Sarri spegne ancora una volta gli entusiasmi di chi vorrebbe vedere quei tre titolari in bianconero: "Questa sera ho aspettato di avere la sensazione che ci fossero le condizioni per farli giocare insieme. Probabilmente se l'avessimo fatto dall'inizio la risposta degli avversari sarebbe stata diversa. Quando ho visto che si stavano aprendo spazi enormi siamo entrati con tutti e tre, ma perché lì c'erano le condizioni per farlo”.