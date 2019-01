Sarri: "Higuain? Il Chelsea sa di cosa ho bisogno"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Premier League contro il Newcastle, toccando anche il tema legato a Gonzalo Higuain: "Come sapete bene, non sono coinvolto nelle questioni del mercato. Ho parlato col club, ovviamente, che sa benissimo la mia opinione. Secondo me abbiamo bisogno di due giocatori, ma tutto dipende dalla decisione del club. Non so nulla in prima persona del mercato".