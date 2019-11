© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa della vigilia della sfida al Torino, l'allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato anche delle polemiche sul VAR. "Non ho posto fortemente il mio pensiero a questo, mi piace quando gli arbitri arbitrano in campo ma è un'opinione strettamente personale. Le regole sono queste, non tutte pienamente condivisibili compreso il regolamento sui falli di mano. Nonostante cerchi di leggere, non sono riuscito a capirlo ma dobbiamo adeguarci. Le regole assurde ci sono anche nella vita di ogni giorno ma non posso farmi arrestare. Se mi chiedi se mi piace, dico di no. Il VAR era nato per ovviare a errori macroscopici, se viene chiamato 3 o 4 volte a partita è impossibile fare così tanti errori grossi a gara. Nel resto d'Europa il suo uso è limitato. Il Challenge? Un paio di chiamate non mi basterebbero. Sono contrario, a me piace quando l'arbitro arbitra, non mi piace quando parla con l'auricolare".