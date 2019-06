© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Novità sul fronte Chelsea, che è pronto per ufficializzare la rescissione da Maurizio Sarri. Secondo l'Evening Standard, i Blues avrebbero chiesto un appuntamento urgente a Frank Lampard per cercare la chiusura e la definizione della trattativa. Lampard si libererà, secondo il giornale londinese, per 4 milioni di sterline circa.