Sarri, su Twitter gli auguri di Mancini: "Ti aspettiamo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, non sarà in panchina nelle due sfide con Parma e Napoli. Questa decisione gli consentirà di recuperare al meglio dalla brutta polmonite. Su Twitter sono arrivati gli auguri del CT azzurro Roberto Mancini: "Ti aspettiamo, in bocca al lupo per una completa guarigione".