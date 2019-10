Sarri su Ronaldo: "Ci sarà bisogno di riposo, oggi decidiamo quando"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna, Maurizio Sarri ha parlato anche di Cristiano Ronaldo. "Il mio colloquio con lui è giornaliero, parliamo delle sensazioni, dei numeri che vengono fuori dalle valutazioni di medici e preparatori. Ci sarà bisogno di riposo anche per lui, oggi decideremo quando in base alle sue sensazioni e ai numeri che vediamo. Ancora non so quando".