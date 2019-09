© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Azione in verticale di grande precisione e velocità per il Sassuolo, che passa a condurre nel derby emiliano contro la SPAL: bella palla recuperata da Traorè e verticalizzazione immediata per Defrel, il quale scappa palla al piede, attira su di sè i difensori estensi e scarica per l'accorrente Caputo, che col destro non perdona Berisha e porta in vantaggio il Sassuolo. Piove sul bagnato per la SPAL, colpita a freddo subito dopo il cambio D'Alessandro/Sala.