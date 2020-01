© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Nel primo anno lontano ho sentito un po' nostalgia del Chelsea, d'altra parte ho passato 10 anni lì". Jeremie Boga, esterno offensivo del Sassuolo, brilla in Serie A. Ma non dimentica i trascorsi a Stamford Bridge. Intervistato da tribalfootball.com, il giovane francese ha parlato del suo rapporto con gli ex compagni in Blues: "Sono in contatto con molti di loro. Per esempio Zouma, Batshuayi, Abraham, Tomori. E sono molto orgoglioso di quello che stanno facendo in questa stagione".

Nostalgia del Chelsea?

"All'inizio è stata dura, è vero, ma ora va molto meglio (Boga ha lasciato per la prima volta Londra nel 2015 per trasferirsi al Rennes in prestito, ndr). Ho imparato a gestire la cosa".