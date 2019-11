Sassuolo-Bologna 1-0 al 45', decide la rete di Caputo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si è da poco concluso il primo tempo di Sassuolo-Bologna. Al termine dei primi 45 minuti il punteggio è di 1-0, grazie alla rete di Caputo arrivata poco dopo la mezz'ora.

LE SCELTE INIZIALI - Nel Sassuolo Romagna vince il ballottaggio con Peluso a parte dal primo minuto. In mezzo al campo c'è Locatelli e non Duncan, mentre davanti Caputo parte dal primo minuto. Nel Bologna non c'è Sansone, che ha accusato un problema alla spalla. Al suo posto c'è Skov Olsen. Per il resto formazione confermata, con Mbaye e Krejci sulle fasce, Danilo e Bani al centro della difesa. Medel e Poli a centrocampo.

RITMI LENTI IN AVVIO, POI CI PROVA ORSOLINI - I ritmi, nei primi 15 minuti, non sono decisamente alti. Anzi, le due squadre nella prima fase della partita si studiano senza creare particolari rischi. Ci pensa Orsolini a dare la scossa: prima un tiro dalla distanza, potente ma centrale, poi un insidioso cross da calcio d'angolo che per poco beffa Consigli.

CI PENSA CAPUTO - Poco dopo la mezz'ora arriva il vantaggio del Sassuolo. Prima Skorupski si supera sulla bella conclusione di Locatelli, poi non può nulla sul tocco ravvicinato di Ciccio Caputo che torna al gol dopo quasi due mesi di astinenza. Dopo la rete del vantaggio dei neroverdi, il Bologna non riesce a reagire come si deve. Anzi, il club rossoblù si abbassa facendo così il gioco del Sassuolo. Il primo tempo termina qui 1-0 per i padroni di casa.