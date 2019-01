Sassuolo, Bourabia: "Sfida con l'Inter è quella giusta per iniziare l'anno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mehdi Bourabia, centrocampista del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro l'Inter (in programma domenica sera a San Siro: "L'eliminazione dalla coppa Italia? A Napoli la squadra ha fatto un'ottima partita ma non ha fatto gol, dobbiamo fare meglio in attacco. Ora tocca al campionato, siamo in serie negativa, può arrivare in una stagione, capita anche alle grandi squadre, siamo in una posizione più difficile in classifica, ma questo è il calcio, dobbiamo solo invertire la rotta e andare avanti. Quella contro l'Inter è la partita migliore per noi adesso, è la partita giusta per iniziare l'anno, serviranno umiltà e personalità per fare risultato. La gara sarà a porte chiuse? Non so se favorirà noi o loro, dobbiamo solo stare concentrati. Incontreremo una squadra che farà il proprio calcio e farà di tutto per prendere i tre punti in casa. Non temo un giocatore in particolare, loro sono forti, ma non dobbiamo avere paura".