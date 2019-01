Sassuolo, Brignola vuole restare ma c'è l'Udinese sullo sfondo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Enrico Brignola (19) potrebbe salutare il Sassuolo a breve. L'ex Benevento non ha trovato spazio alla corte di mister Roberto De Zerbi, che lo aveva già allenato nel Sannio, per questo la Gazzetta di Modena conferma l'interesse dell'Udinese per l'esterno offensivo. Il calciatore, però, vorrebbe giocarsi le sue carte in maglia neroverde almeno fino al termine della stagione in corso. Brignola, finora, ha collezionato cinque presenze e un gol in questo campionato.