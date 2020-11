Sassuolo, carica De Zerbi: "Cerchiamo di fare qualcosa di più di quello che era nelle aspettative"

vedi letture

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Sassuolo Channel per presentare il match di domani al Mapei Stadium contro l'Inter di Antonio Conte, parlando così in particolare del momento neroverde: "E' una grande squadra, una delle più forti in Italia, al di là del momento, noi invece rimaniamo una squadra che sta cercando di fare qualcosa di più di quello che era nelle aspettative, ma non ci deve spostare nulla nel coraggio di fare risultato. Non andremo all'arrembaggio ma non saremo troppo attendisti o troppo attenti al risultato ma spero che saremo i soliti, coraggiosi e vogliosi di fare la partita, ci saranno momenti in cui ci sarà da difendersi ma spero che ci saranno più momenti nei quali ci sarà da fare la partita e dovremo essere precisi per mettere in difficoltà l'Inter".