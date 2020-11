Sassuolo, Carnevali: "Locatelli l'affare più difficile. Lui, Berardi e Boga valgono 140 milioni"

vedi letture

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato di mercato alla Gazzetta dello Sport: "Locatelli, Berardi e Boga li abbiamo tenuti volentieri e valgono sempre di più, almeno 140 milioni". Poi parlando dell'affare più faticoso degli ultimi anni: "Strappare Locatelli al Milan. La nostra spesa maggiore per un giovane in cui credevano in pochi. Da milanista il patron Squinzi aveva puntato molto su questa operazione: ha fatto in tempi a godersi la sua ascesa". Poi sul modello che segue il club neroverde: "Il Sassuolo ha un'idea unica di gioco e i calciatori vengono scelti con requisiti precisi che rientrano nella nostra filosofia, puntando sul rapporto qualità/prezzo".