Ha parlato così Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Milan. "Locatelli? Lo abbiamo preso in prestito con obbligo di riscatto, il giocatore rimarrà qui. Siamo soddisfatti, è un giocatore di ottime qualità e in questo ruolo in Italia è raro trovare uno delle sue qualità".