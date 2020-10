Sassuolo, Carnevali sulla bolla: "Forse siamo ancora in tempo. Playoff? In casi estremi..."

Ospite di Radio Sportiva, l’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha analizzato il momento del calcio italiano, a partire dalla gara della Nazionale vinta ieri sera per 6-0 sulla Moldova, anche grazie all'apporto dei neroverdi con Caputo: “Avere tanti giocatori del nostro club in Azzurro è uno stimolo in più a cercare di continuare a far quello che abbiamo realizzato. Sono sicuro che il patron Squinzi avrebbe apprezzato, vedere giocatori del Sassuolo vestire la maglia dell'Italia è sempre stato un suo grande sogno, siamo orgogliosi di questo. Vedere poi due ex come Sensi e Acerbi è una grande gran soddisfazione e gioia e ci dà la forza di portare avanti il progetto che da otto stagioni consecutivi ci vede in A. Teniamo in ogni caso i piedi per terra e proseguiamo su questa strada".

Boga vi è mancato?

“Non lo abbiamo mai avuto a causa del Covid. Però dobbiamo convivere con questi problemi quest'anno sappiamo che ci possono essere".

Il cambio di format verso i playoff?

“In casi estremi si può pensare a tutto, basta che certe regole vengano determinate velocemente. Sarà un campionato difficile da portare a termine. Siamo stati bravi a chiudere la Serie A scorsa, il calcio è un'industria e come tale se la chiudi va in crisi”.

Cosa pensa dell’ipotesi bolla?

“In America l'hanno fatta, non è semplice, bisogna studiare prima di arrivarci e forse c'è ancora tempo. Ma bisogna essere preparati e l'importante è che determinate regole vengano decise prima, poi ognuno le deve rispettare. Credo che determinate situazioni debbano essere gestite da chi viene dal mondo del calcio e ne ha le competenze, perché tante volte sentiamo pareri di persone che non le hanno: è come se mettessero me a fare il virologo”.