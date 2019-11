Sassuolo, De Zerbi: “Berardi pronto per il salto. I miei consigli a Sensi...”

Fonte: Sportitalia

Ai microfoni di Sportitalia, durante la trasmissione Monday Night, ha parlato il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi. Queste le sue dichiarazioni rispetto a varie tematiche riguardanti il suo club dei giocatori con i quali ha lavorato. Su Berardi: “Ha delle qualità tali per cui non si deve accontentare ne’ risparmiare. È pronto da un pezzo per il grande salto”. Su Sensi, affermatosi all’Inter dopo aver fatto grandi cose a Sassuolo: “Non c’era molto da lavorare calcisticamente con uno come lui. Ho cercato di essergli d’aiuto per andare con personalità in una grande squadra. In molti arrivano a questo obiettivo ma non tutti diventano protagonisti, lui ci sta riuscendo. Gli ho consigliato di mantenere umiltà a livello di spirito e voglia di migliorarsi, ma senza mettere da parte la sua personalità e la sua voglia di imporsi”.

Sul suo futuro: “Mi piacerebbe finire quest’anno bene: questi iniziali sono stati due mesi difficili, anche con delle critiche per i risultati. Riuscire a rifarci alla grande in questi mesi con gioco e crescita sarebbe una soddisfazione importante”.