Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi è stato intervistato da Sky: "Abbiamo una squadra giovane e forte che può dare tante soddisfazioni nel tempo. Sono tutti giocatori importanti per le rispettive nazionali".

Romagna? "È un giocatore affidabile e di qualità, è molto importante per la nostra squadra".

Berardi? "Si è fermato per un problema muscolare, speriamo di non perderlo per lungo tempo, anche se abbiamo giocatori in grado di sostituirlo, anche se con altre caratteristiche".

La Lazio? È una squadra molto forte, pericolosa davanti. Affronteremo i biancocelesti cercando di far emergere le nostre qualità, in questo modo possiamo limitarli".