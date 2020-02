Sassuolo, De Zerbi: "Haraslin ha bisogno di tempo, ma non troppo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida alla SPAL: "C'è da fare una partita giusta perché domani è una partita difficile come la Roma, la difficoltà non è inferiore. Andiamo in un ambiente caldo, compatto e unito, hanno sempre dimostrato di essere tutti uniti e in casa hanno sempre fatto partite buone. Per noi è un esame importantissimo, dobbiamo fare una partita super per vincere. Marlon? Viene in panchina ma non è utilizzabile, spero che rientri quanto prima. Haraslin ha qualità per stare in questo gruppo, è un ragazzo sveglio, avrà bisogno di un pochino di tempo ma neanche troppo".