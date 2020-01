Sassuolo, De Zerbi: "L'Udinese sta bene, ma per noi cambia poco"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Udinese, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato così nello specifico degli avversari: "L'Udinese è in un buon momento. Abbiamo affrontato il Milan e la Juve che stavano bene e abbiamo fatto punti, siamo andati a Brescia e abbiamo vinto, quindi non cambia tanto per noi, chiaro che vorremmo essere nel momento migliore ma penso che a Genova abbiamo fatto una gara come le altre, non credo sia stata una brutta prestazione, dal mio punto di vista abbiamo fatto una grande partita ma deve essere completa, potevamo essere 4-1 quando non è stato fischiato il fallo a Berardi, al di là dei tiri in porta fatti da noi e da loro. A Genova non c'è stata partita, abbiamo dominato dall'inizio alla fine e gli episodi hanno fatto sì che perdessimo la partita".

