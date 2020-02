vedi letture

Sassuolo, De Zerbi: "Non scambio Boga, Berardi e Caputo con l'attacco dell'Atalanta"

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha messo a confronto il suo attacco con quello dell'Atalanta nel corso dell'odierna conferenza stampa. I miei non li cambio con nessuno perché ho anche affetto e preferisco perdere coi miei che vincere con altri. I miei li proteggo fino alla fine e li stimolo fino alla fine. Ilicic, Gomez e Zapata sono dei campioni, quando avevano l'età di Berardi e Boga non avevano questo rendimento. Ora Ilicic e Gomez sono al pieno della loro carriera, bisogna vedere quando i nostri arriveranno nel pieno. Ilicic e Gomez sono campioni anche se non hanno la fama di esserlo perché magari non hanno giocato in grandissime squadre ma il campo dice che sono due campioni ma sono contento per i miei".