Sassuolo, De Zerbi: "Possiamo far male. Decidiamo noi chi essere"

Il calendario del Sassuolo e le prossime gare come spartiacque per la stagione del club neroverde? Ne parla Roberto De Zerbi, alla vigilia della sfida con la Lazio. "Io sono abituato a pensare partita dopo partita. Se la squadra sta bene, come è stato con il Bologna, possiamo far male. Penso più a quello che possiamo fare noi, decidiamo noi chi essere, come farlo. E' vero che ci sono Lazio, Juve, Cagliari, Milan, Brescia e Napoli ma anche le altre hanno perso punti con squadre del livello del Sassuolo, ad esempio la Lazio ha perso punti con Bologna e SPAL, dobbiamo pensare a noi con il massimo rispetto per le altre".

Clicca qui per la conferenza stampa di Roberto De Zerbi 13:34 23/11/2019