Sassuolo, De Zerbi: "Potrei restare altri 10 anni qui. In una big solo alle giuste condizioni"

Intervista a Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. L'allenatore ha parlato di vari argomenti, tra i quali anche quello relativo al suo futuro: "Se hai l’ansia di andare a tutti i costi in un top club, è giusto accettare i compromessi. Se invece non c’è quest’ansia, è diverso. E se si riferisce a me, io non ho l’ansia di andare da nessuna parte. Potrei stare al Sassuolo dieci anni, non è scritto da nessuna parte che andrò in un top club. Se ci saranno le condizioni giuste lo farò. Altrimenti no, ma senza problemi".