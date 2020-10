Sassuolo, De Zerbi: "Stimo molto Giampaolo. Non è facile costruire un nuovo progetto"

Nella sua intervista alla vigilia della sfida contro il Torino, il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato anche del suo collega Marco Giampaolo: "Siamo diversi nel percorso e nel momento del percorso. È un mio amico, l'ho sempre stimato, lo stimo, l'ho stimato quando andava bene e quando non ha avuto i risultati, che nascono da tante motivazioni e non mi sposta il giudizio su di lui. Partire costruendo un progetto non è come essere al terzo anno".