Sassuolo, De Zerbi su Babacar: "Se dà tutto pronto a morire con lui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi su Babacar e difendendolo dopo l'errore commesso contro il Bologna: "E' stato protagonista degli episodi negativi ma per me ha fatto una grande partita, forse la migliore, su quei palloni lì arrivava lui. Perdendo Boateng, lui ha più responsabilità ed è una cosa che va presa nella maniera giusta. Dobbiamo cercarlo ancora di più. Spero che possa essere il momento della svolta, ma tutto passa da lui, io sono sempre stato con lui, forse uno dei pochi. Se uno mi dà, io muoio con lui, poi nel pacchetto ci stanno le cose negative e positive. Siamo giovani, io e i giocatori, e bisogna prendere le cose negative e positive, a Bologna il gol preso arriva con una linea difensiva giovanissima, ma anche il gol fatto è arrivato da un ventenne. Se vogliamo tutto, servono giocatori di 27-28 anni, ma poi magari manca quello che abbiamo noi, la qualità, il talento, il margine di miglioramento".