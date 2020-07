Sassuolo, De Zerbi: "Una delle gare più belle della mia gestione. Andiamo avanti con i paraocchi"

Una vittoria che sa di Europa per il Sassuolo quella sul campo del Bologna questa sera, ai microfoni di Sky Sport ha analizzato il match il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi. "Quello che mi ha fatto molto piacere è stata la convinzione con cui li abbiamo affrontati. Berardi? Ha anche il destro e non come il suo allenatore che calciava soltanto di sinistro. Chiaramente loro avevano due punte centrali e due esterni e ho schierato la difesa a tre nel finale, il mio pensiero è a Roma e speriamo che per gli acciaccati non sia niente di grave. Dobbiamo recuperare subito le forze e far giocare anche chi non era oggi in campo".

Mihajlovic ha ammesso che il Sassuolo ha meritato di vincere ed in questo momento è in corsa per un posto in Europa League. E' quello l'obiettivo?

"Il premio lo darei di tasca mia ai calciatori. Dobbiamo andare avanti con i paraocchi, venire in casa del Bologna e giocare in questo modo sono tutte cose che poi ti ritrovi come crescita".

Oggi siete stati bravi a giocare in maniera tranquilla coinvolgendo soprattutto i terzini. E' l'allenatore che ha fatto più turnover, per trovare una quadra difensiva hai ritrovato Chiriches?

"Sicuramente tenere i difensori centrali aiuta a conoscere il compagno, ho tanti bravi e Chiriches è un valore aggiunto per il livello nostro come Marlon. Ho anche Ferrari, Peluso e Romagna che considero titolari. Per quanto riguarda la partita è stata una delle mie più belle partite sotto la mia gestione. Sabato abbiamo la Lazio e sarà una partita importante".