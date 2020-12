Sassuolo, Defrel vuole tornare protagonista in serie A: ci pensa il Torino

vedi letture

Gregoire Defrel ha tanta voglia di tornare protagonista in serie A. Al Sassuolo regna l'abbondanza in attacco ed il francese non sta trovando lo spazio sperato. Per questo motivo, come si legge sulle colonne di Tuttosport, potrebbe partire durante la prossima finestra di mercato: sulle sue tracce c'è il Torino, club che lo ha cercato a lungo durante le ultime sessioni di mercato. L'accordo potrebbe essere trovato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 12-13 milioni. Resta viva la pista Pavoletti: il Cagliari può liberarlo, ma prima dovrà essere Giampaolo a dettare le priorità di mercato. E scegliere se privilegiare l’approdo al Filadelfia di una prima punta, oppure di una seconda come Defrel.