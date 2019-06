© foto di Insidefoto/Image Sport

Stando a quanto appreso da ViaEmilaNews.com, domani dovrebbe andare in scena il summit decisivo per il trasferimento di Stefano Sensi all'Inter. Nell'operazione rientreranno uno o due giovani: il primo è l'attaccante classe 2001 Edoardo Vergani valutato 5 milioni di euro, il secondo potrebbe essere Andrew Gravillon, difensore classe '98. Si tratta anche con gli agenti dei giovani. Non è da escludere che l'affare Gravillon venga concluso in seguito