Sassuolo, Haraslin: "Tornato per Palmieri. Mi diceva 'sbagli a lasciare l'Italia'"

Lukas Haraslin, nuovo acquisto del Sassuolo, ha parlato a TeleReggio del suo ritorno in Italia, caldeggiato in particolare da una persona: "Ho parlato molto con il direttore Palmieri, siamo rimasti in contatto in questi 4 anni. Mi diceva sempre 'Lukas hai sbagliato ad andare via dall'Italia'. Dopo quattro anni sono tornato, anche grazie a lui. Sono molto contento di essere qui. La concorrenza? E' un orgoglio giocare qui. Ci sono giocatori forti come Berardi che è anche nel giro della Nazionale. Mi può aiutare, così come Djuricic che mi sta già aiutando perché parlo la sua lingua. La concorrenza è positiva, spero di fare bene. Parlo cinque lingue, tra cui l'italiano. Anche per questo ho scelto di tornare in Italia, perché conosco la lingua e questo aspetto mi può aiutare molto".