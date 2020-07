Sassuolo, il Napoli è la tua bestia nera: mai la porta inviolata in 14 gare

Il Napoli è una vera e propria bestia nera per il Sassuolo, o meglio per i suoi portieri. In 14 sfide giocate in queste sette stagioni di Serie A infatti quella partenopea è l’unica a essere sempre andata a segno. Mai il Sassuolo è riuscito infatti a mantenere la propria porta inviolata.