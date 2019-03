© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Sassuolo vuole riportare Simone Zaza in Emilia. Tuttosport scrive che la dirigenza neroverde vorrebbe ricomporre la coppia con Domenico Berardi, che tanto ha fatto bene dal 2013 al 2015. Il Sassuolo - così come la Sampdoria - ha provato a ingaggiare l'ex Juventus durante il mese di gennaio, ma il ragazzo ha voluto chiudere la stagione al Torino per provare a mostrare il suo valore. In estate, invece, la situazione può essere diversa.