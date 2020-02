vedi letture

Sassuolo, in programma incontro per il rinnovo di De Zerbi

Quale sarà il futuro di Roberto De Zerbi? Il contratto del tecnico del Sassuolo è in scadenza, a breve l'amministratore delegato dei neroverdi Giovanni Carnevali ha un programma un faccia a faccia con l'allenatore per valutare insieme il futuro. Il suo calcio sta incuriosendo i club di prima fascia: prima di tesserare Fonseca la Roma lo aveva contattato, non è da escludere una nuova chiamata in estate, con il Napoli che resta alla finestra. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.