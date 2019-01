© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Alanyaspor è pronto per cedere Merih Demiral al Sassuolo. La società turca riscatterà il difensore turco classe 1998 dallo Sporting CP per 3,5 milioni di euro e per una cifra praticamente doppia lo venderà ai neroverdi. Il Sassuolo è pronto per definire l'affare insieme alla Juventus. Lo riporta Ajansspor.