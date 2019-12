© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, a Sky Sport alla fine del primo tempo contro il Milan (0-0):

"È stata la mia prima casa, San Siro ti dà tante emozioni con tutti questi tifosi. Ora voglio dare tutto per il Sassuolo, anche nel secondo tempo faremo di tutto per portarci via dei punti".