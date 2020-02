vedi letture

Sassuolo, Locatelli: "Al Milan troppe pressioni, non ero tranquillo"

Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo cresciuto nel Milan, spiega i motivi che lo hanno portato lontano dai rossoneri: "Anch’io ci ho messo del mio dicendomi che dovevo far di più, non ero tranquillo di testa in allenamento e partita e questo mi ha creato problemi. Montare la testa assolutamente no, genitori e amici mi hanno sempre fatto stare coi piedi per terra. Non che credessi di essere il più forte di tutti, ma ero convinto di dover fare giocate importanti e gol ogni partita. Ho sofferto questo: prima i titoloni sui giornali e poi le critiche, non è stato facile. Vorrei tornare in una grande squadra, sono ambizioso, non so quanto mi ci vorrà. Spero di andarci al più presto ma non faccio viaggi mentali, penso solo a spingere in ogni allenamento e al presente".