Sassuolo, Magnanelli libera Locatelli: "Il suo futuro sarà altrove. Difficile trattenerlo"

vedi letture

Francesco Magnanelli, capitano e bandiera del Sassuolo ha parlato a Radio Sportiva: "De Zerbi si è inserito nel momento giusto dopo altri grandi allenatori e ha portato nuovi metodi e idee molto forti. I risultati e l'aver mantenuto tutto il gruppo ci ha permesso di partire forte. Locatelli? Ha grande qualità ma può migliorare ancora tanto. Trattenerlo non sarà facile, è un giocatore sopra la media per cui i grandi club si muoveranno a breve sia in Italia che all'estero. E' normale che possa avere l'ambizione di confrontarsi con i grandi palcoscenici. Il suo futuro sarà lontano dal Sassuolo, ma per il momento ce lo teniamo stretto".