© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marlon Santos, calciatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida con l'Inter, lunch match di giornata: "E' stata dura, nessuno si aspettava quanto successo. Si tratta di una motivazione in più per noi e vogliamo fare una grande gara per la sua famiglia che oggi è qui. Speriamo di fare una grande gara".