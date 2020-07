Sassuolo-Milan, le formazioni ufficiali: Donnarumma fa 200, De Zerbi schiera Raspadori

Sono ufficiali le formazioni di Sassuolo e Milan, che si affronteranno tra poco al Mapei Stadium per il secondo anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A. Stefano Pioli conferma quasi tutti i protagonisti del 5-1 rifilato al Bologna: torna Conti sulla corsia destra al posto di Calabria, mentre davanti c'è Saelemaekers nel trio di trequartisti alle spalle di Zlatan Ibrahimovic. De Zerbi sceglie Haraslin, Rogerio e il giovane Raspadori, ancora titolare dopo l'esordio con gol contro la Lazio; Boga, Djuricic e Traoré si accomodano in panchina. Partita speciale per Gianluigi Donnarumma, che taglia il traguardo delle 200 presenze con la maglia rossonera a 21 anni, 4 mesi e 26 giorni.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Peluso, Rogerio; Bourabia, Locatelli; Berardi, Raspadori, Haraslin; Caputo.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.