Sassuolo, Odgaard torna in neroverde. Ma difficilmente per restare

vedi letture

Jens Odgaard, ex Inter Primavera, ceduto lo scorso anno al Sassuolo, in prestito all’Heerenven in Eredivisie, dove ha collezionato 24 presenze e 7 reti, è ancora in attesa di conoscere quella che sarà la prossima destinazione. Nei confronti del giovane danese l'Inter vantava il diritto di recompra fissato a 15 milioni di euro, scaduto però il primo luglio 2020. Da Viale della Liberazione si è preferito lasciar andare il danese classe 2001 che ha fatto ritorno in casa neroverde. Su di lui è vivo l’interesse di società francesi, russe, turche, olandesi e danesi. Come riferisce la Gazzetta di Modena nell'edizione odierna, l'ex Inter ha richieste anche dalla Germania che dalla Turchia ed è molto probabile che il Vichingo lasci il Sassuolo. Una sua eventuale cessione genererebbe una plusvalenza al Club emiliano.