Sassuolo-Parma, le formazioni ufficiali: Gervinho torna titolare a Reggio Emilia

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Sassuolo-Parma, match della 24^ giornata di Serie A in programma a Reggio Emilia tra poco più di un'ora: nel Sassuolo tutto come da attese, con Toljan e Kyriakopoulos che agiscono come laterali, Ferrari e Romagna invece saranno i centrali difensivi davanti a Consigli. Obiang e Locatelli i due mediani nel 4-2-3-1, che vedrà Berardi, Djuricic e Boga alle spalle di bomber Caputo. Di seguito le scelte di Roberto De Zerbi:

SASSUOLO (4-2-3-1): ​​​​​​Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

A disposizione: Pegolo, Turati, Marlon, Magnanelli, Rogerio, Defrel, Peluso, Muldur, Raspadori, Haraslin, Magnani, Bourabia.

Allenatore: De Zerbi.

Nel Parma la grande novità ha il volto e la velocità di Gervinho, che dopo il mancato addio è tornato in gruppo in settimana e parte addirittura da titolare, con D'Aversa che lo preferisce a Caprari nel tridente offensivo. Cornelius agirà da punto di riferimento, con Siligardi a destra. In mezzo e dietro solo conferme, con Kurtic, Brugman ed Hernani a metàcampo, e il solito poker difensivo davanti a Colombi, con Darmian, Iacoponi, Alves e Gagliolo titolari nonostante qualche acciacco.

PARMA (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kurtic, Brugman, Hernani; Siligardi, Cornelius, Gervinho.

A disposizione: Corvi, Radu, Dermaku, Regini, Karamoh, Grassi, Laurini, Caprari, Sprocati, Pezzella.

Allenatore: D'Aversa.