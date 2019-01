Sassuolo, Peluso al Cagliari: tutto fatto, l'ufficialità dopo la Coppa Italia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La sfida al Napoli domenica al San Paolo in Coppa Italia, poi l'ufficialità del trasferimento al Cagliari. La Gazzetta di Modena scrive che è fatta per il trasferimento di Federico Peluso (34) al Cagliari. L'esterno firmerà con i sardi fino al 2020, col club rossoblu che garantisce all'ex Juventus la stessa durata del contratto poco rinnovato un anno fa col Sassuolo. Peluso voleva lasciare l'Emilia ed è stato accontentato: la prossima settimana volerà in Sardegna, per ora senza la famiglia che resterà fino a maggio a Modena.