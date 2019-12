© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giacomo Raspadori, giovane attaccante del Sassuolo, ha parlato in zona mista dopo la sconfitta in Coppia Italia contro il Perugia: "Siamo delusi per l'eliminazione anche se l'approccio alla gara è stato giusto. Non ci sono andati bene gli episodi, abbiamo fatto tanti piccoli errori. Anche un po' di sfortuna ha permesso al Perugia di passare. La fortuna comunque bisogna cercarla, è colpa nostra. Personalmente è stata un'occasione importante: ricorderò questo esordio da titolare per sempre anche se il risultato non è stato quello sperato. Il prossimo obiettivo ora è ovviamente quello di giocare titolare anche in Serie A".