Sassuolo-Roma, formazioni ufficiali: out De Rossi, J.Jesus per Manolas

Sarà partita vera, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, alle 20.30 tra Sassuolo e Roma. I neroverdi sono salvi da un pezzo ma hanno l'obiettivo di chiudere il campionato in decima posizione, utile per il prestigio ma anche per ricevere qualche soldo in più dalla Lega. I giallorossi di Claudio Ranieri cercano punti per la Champions League e arrivano all'appuntamento qualche giorno dopo l'annuncio dell'addio di Daniele De Rossi, che domenica prossima contro il Parma vestirà per l'ultima volta la casacca del club in cui è nato e cresciuto.

Le scelte di De Zerbi - Il tecnico degli emiliani ha recuperato Berardi dall'influenza, con il classe '94 schierato in attacco insieme a Djuricic e Boga. Solo panchina per Babacar. Squalificato Bourabia mentre Sensi è infortunato, a centrocampo trovano posto Duncan e Locatelli dall'inizio.

Le scelte di Ranieri - Under vince il ballottaggio con Pastore e Kuivert, in regia ritrova posto Cristante con Nzonzi al suo fianco. Panchina per De Rossi, in difesa manca Manolas per infortunio: al suo posto il tecnico giallorosso ha deciso di schierare Juan Jesus al fianco di Fazio.

Queste le formazioni ufficiali del match:

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Magnanelli, Duncan; Djuricic, Berardi, Boga. All. De Zerbi. A disp. Satalino, Pegolo, Lemos, Marlon, Matri, Sernicola, Adjapong, Di Francesco, Babacar, Odgaard, Brignola.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko. All. Ranieri. A disp. Olsen, Fuzato, Marcano, Karsdorp, Santon, Coric, Pellegrini, De Rossi, Pastore, Perotti, Kluivert, Schick.