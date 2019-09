Sassuolo-SPAL, i voti ai tecnici: trionfo De Zerbi, è calcio spettacolo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Sassuolo vince 3-0 contro la SPAL grazie a una doppietta di Caputo e alla rete di Duncan, inizialmente annullata ma poi concessa dal VAR. La squadra di De Zerbi va a 6 punti e mercoledì affronterà in trasferta il Parma. La SPAL, invece, è a quota 3 e nel turno infrasettimanale ospiterà il Lecce.

ROBERTO DE ZERBI 7 - Voto non tanto alla prova di oggi, quando alle trame offensive provate in allenamento e messe in campo dalla squadra contro la SPAL: grande azione verticale-orizzontale in occasione del gol di Caputo (ma che assist di Defrel!) e triangolo storto da manuale in occasione del bis, ancora grazie ad un passaggio vincente super, stavolta di Berardi. È chiaro ed evidente che senza giocatori di qualità non si può fare spettacolo, ma al tecnico va riconosciuta l'abilità di aver messo tutti i pezzi del puzzle perfettamente al loro posto.

Le pagelle del Sassuolo

LEONARDO SEMPLICI 5 - La SPAL è nettamente inferiore al Sassuolo e lo si nota in occasione dei primi due gol dei padroni di casa, in cui la difesa estense ha sostanzialmente poche responsabilità. Ma il cambio D'Alessandro-Sala, per quanto forzato, è una mazzata alla squadra e l'aver tolto Di Francesco subito dopo l'unica giocata di rilievo della sua gara non avrà fatto benissimo al morale dell'ex di giornata. Ma il pensiero, dopo il pasticcio dello 0-3, era già a SPAL-Lecce di mercoledì sera.