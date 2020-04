Saviola avvisa Lautaro: "Al Barça può essere titolare, ma giocare con Messi è difficile"

Javier Saviola, ex attaccante argentino che ha giocato per un breve periodo anche in Italia, con la maglia dell'Hellas Verona, ha parlato del possibile trasferimento di Lautaro Martinez al Barcellona: "Mi piace molto Lautaro. È un attaccante che mi diverte perché gioca bene a calcio, sente la posizione in modo speciale. È uno dei i giocatori che ha più margini di crescita. Potrebbe essere titolare al Barcellona".

Convivenza tra Messi e Dybala: "Dybala ha detto che è stato difficile giocare con Messi ed io sostengo la sua tesi, perché riuscire a sostenere il suo ritmo richiede un altro livello di concentrazione. Sembra facile ma non lo è", ha detto Saviola.