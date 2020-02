Scadenza 2020 - Kurzawa a un passo dalla Juve. Ma era gennaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È stato vicinissimo alla Juventus, Layvin Kurzawa, terzino sinistro del Paris Saint Germain. Rientra nelle turnazioni nella Ville Lumiere, senza però riuscire a trovare un posto da titolare fisso, almeno finora. Adesso, a sei mesi dalla scadenza, può scegliere su una ampia platea di interessati, sebbene i bianconeri potrebbero - alla fine - scegliere per un'altra opzione. Non è impossibile, seppur molto difficile, il rinnovo con il PSG, perché l'intenzione è quella di giocarsi le proprie carte in una nuova realtà.

Juventus, Inter o Premier? La realtà è che i parametri zero sono diventati molto costosi, considerando che gli agenti chiedono sempre un gettone di entrata per i più richiesti, così come uno stipendio più alto. La Juventus potrebbe essere interessata per mettere a posto la fascia sinistra, ma l'impressione è che fosse una mossa ottima per la questione plusvalenze: costo cartellini ammortati (il suo e quello di De Sciglio) e quindi per il bilancio plusvalenza secca a sei mesi dalla scadenza. Si vedrà, anche l'Inter si è interessata, così come alcuni club di Premier League.

I numeri di Kurzawa in questa stagione

Presenze: 18 (13 in Ligue 1)

Minuti: 1198 (765 in Ligue 1)

Gol: 1 (1 in Ligue 1)

Assist: 1 (1 Ligue 1)

Dove può andare: le percentuali

PSG 30%

Juventus 20%

Inter 20%

Altre destinazioni 30%